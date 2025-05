Milan-Bologna, finale di Coppa Italia con le ‘punte in maschera’

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Bologna , finale della Coppa Italia 2024-2025 in programma questa sera allo stadio 'Olimpico' di Roma ricordando come i due allenatori, Sérgio Conceição e Vincenzo Italiano , alla vigilia abbiano fatto un po' di pre-tattica sulla questione più intricata per entrambi.

Milan-Bologna, chi gioca in attacco?

Ovvero, chi giocherà in attacco nel Milan e chi nel Bologna? Per il quotidiano romano, dovrebbero partire dall'inizio Luka Jović nella fila dei rossoneri e Thijs Dallinga in quelle dei rossoblu. Così come è stato in occasione del recente confronto diretto in campionato a 'San Siro'.