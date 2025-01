Milan Futuro, Ianesi: “Devo ancora metabolizzare. Ecco cosa porto”

Simone Ianesi, nuovo attaccante del Milan Futuro che ha segnato al debutto in rossonero contro l'Ascoli in Serie C, ha rilasciato un'intervista

Simone Ianesi, nuovo attaccante del Milan Futuro che ha segnato al debutto in rossonero contro l'Ascoli in Serie C, ha rilasciato un'intervista ai canali tematici rossoneri. "Per me è un’emozione enorme - parla Ianesi - un grande orgoglio indossare questi colori ed essere in questo club storico. Devo ancora metabolizzare. È iniziata bene: debutto con gol, fosse arrivata la vittoria sarebbe stato ancora meglio".