Milan, Santiago Gimenez quello che manca? Parlano i numeri. E con Morata...

I numeri di Soccerment, rivela la rosea, dicono che Santiago Gimenez, rispetto a Morata, è molto più forte nei duelli aerei, riceve più palloni in profondità ed è più pericoloso in generale. In area è meglio il messicano, mentre Morata vince se si guardano dribbling, assist e partecipazione al gioco. Alvaro Morata gioca molto più lontano dalla porta rispetto a Santiago Gimenez: potrebbero giocare benissimo insieme e potrebbero essere perfetti per Sergio Conceicao. Per quanto riguarda gli expected goals, quelli di Santiago Gimenez sono vicini al dato dei gol. Concretizza le occasioni che ha, non di più. Il messicano ha segnato 7 gol in 770 minuti di campionato, 4 in 267 minuti di Champions e nella scorsa 23 in 2384 minuti di campionato, ma lo ha fatto in Eredivisie, campionato storicamente generoso con le punte. La rosea fa l'elenco dei giocatori che hanno segnato molto in Olanda: Pavlidis e Luuk de Jong nel 2023-24 hanno segnato 29 gol, Haller nel 2021-22 è arrivato a 21. Giakoumakis nel 2020-21 a 26. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Chukwueze voci di cessione. Arriva un super colpo>>>