Calciomercato Milan , il vero obiettivo della dirigenza rossonera resta l'attaccante. Santiago Gimenez il primo nome della lista. Secondo 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri avrebbero un accordo con il calciatore sui tre milioni di euro a stagione. Il vero ostacolo sarebbe trovare un accordo con il Feyenoord, che continuerebbe a ribadire di voler trattenere i suoi giocatori migliori in questo mese di gennaio. Il Feyenoord infatti punta molto su Gimenez specialmente per il prossimo turno di Champions League. La richiesta minima degli olandesi sarebbe di 40 milioni di euro mentre la prima offerta del Milan sarebbe leggermente sotto i 30 milioni di euro. L’idea sarebbe quella d’inserire delle contropartite tecniche gradite al Feyenoord per abbassare la parte cash dell’affare.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez: la mossa per convincere il Feyenoord

Il Milan, si legge, ci riproverà alzando la proposta economica e sperando che il giocatore faccia la sua parte insieme all’agente Rafaela Pimenta. La nota procuratrice è l’artefice dell’operazione e sta lavorando per mediare tra le due società. L’attaccante messicano invece ha sempre dichiarato di gradire il Milan e spera di poter fare un passo avanti importante in carriera vestendo la maglia della squadra sette volte campione d’Europa. Per il tesseramento non ci sarebbero problematiche poiché Santiago Gimenez, messicano, possiede il passaporto italiano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Chukwueze voci di cessione. Arriva un super colpo>>>