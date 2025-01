Calciomercato Milan , i rossoneri puntano forte su Santiago Gimenez ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Feyenoord continua a fare muro. Negli ultimi giorni i rossoneri avrebbero avanzato la prima offerta di poco inferiore ai 30 milioni di euro (bonus compresi) per l’attaccante, ricevendo il secco no di Denis te Kloese, direttore tecnico degli olandesi. Il Milan avrebbe già un accordo con Santiago Gimenez e l’agente Rafaela Pimenta per un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno . L'attaccante vorrebbe trasferirsi a Milano a tutti i costi e starebbe spingendo con il Feyenoord per avere il via libera. Il suo stipendio passerebbe degli 900 mila euro attuale a poco più di 2 milioni di bonus a stagione.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez: pressing sul Feyenoord! Ecco le cifre

Al momento il Feyenoord, scrive la rosea, non ne fa una mera questione di soldi, ma pensa anche all'impatto tecnico di una possibile cessione. Gli olandesi negli ultimi mesi hanno valutato Santiago Gimenez 40 milioni e nelle ultime settimane hanno assicurato di non voler perdere l’elemento di spicco della rosa nel bel mezzo della stagione. Il Milan sarebbe pronto a uno sforzo importante, senza pensare al calciomercato in uscita. E se il Milan non dovesse chiudere per l'attaccante messicano? I rossoneri potrebbero essere vigili sul calciomercato dei presiti. João Félix del Chelsea piace molto a Sergio Conceiçao ma deve fare i conti con il Chelsea e i suoi slot per i trasferimenti temporanei fuori dall’Inghilterra: al momento, un prestito non sarebbe possibile. Hojlund del Manchester United, se dovesse arrivare un centravanti ai Red Devils, diventerebbe un’opzione reale. Cessioni previste in attacco: Noah Okafor e Samuel Chukwueze hanno estimatori all’estero, ma piacerebbero anche al Bologna. Per Luka Jovic resta viva l'opzione Monza. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Chukwueze voci di cessione. Arriva un super colpo>>>