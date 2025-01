Il giocatore è apparso interessato all’idea di un trasferimento, ma non ha ancora avuto alcun colloquio diretto con il club rossonero. Attualmente, Gimenez rimane focalizzato sugli impegni con il Feyenoord, dove ha un contratto che lo lega fino al 2027. Tuttavia, secondo Plettnberg, il Milan sta cercando di fare leva sul desiderio del giocatore di fare il salto in un grande club europeo, pur sapendo che la trattativa non sarà semplice.