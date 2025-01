Milan, cedere Pavlovic per Disasi: scambio giusto? I numeri dicono che…

Milan, Pavlovic potrebbe ancora partire in questa sessione di calciomercato. Dopo la partita da titolare contro il Girona, per il serbo continuano le voci. Si parla di Stoccarda e non solo. In caso di cessione, il Milan potrebbe rivolgersi al Chelsea per il centrale francese Disasi. Possibile una richiesta di un prestito. Sarebbe un altro cambio in difesa, dopo l'arrivo di Kyle Walker e il ko di Emerson Royal, che starà ai box per mese dopo la lesione al polpaccio. Sarebbe una mossa giusta per il calciomercato del Milan? Al momento Pavlovic non ha dimostrato molto in rossonero ed ha perso i gradi di titolarità, diventando la quarta scelta prima di Fonseca e poi di Conceicao. Cosa dicono i numeri? Andiamo a confrontare le statistiche difensive stagionale del serbo con quello di Axel Disasi.