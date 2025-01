Calciomercato Milan, sorpresa Pavlovic: contatti con un club italiano

Calciomercato Milan , il futuro di Pavlovic sembra tutt'altro che scritto. Il difensore serbo, titolare in Champions League contro il Girona, era il primo nome della lista del Fenerbahce. Secondo le ultime di mercato, il rossonero avrebbe rifiutato i turchi, che hanno poi chiuso con Milan Skriniar dal PSG . Pavlovic potrebbe comunque essere in uscita dal Diavolo: ci sarebbe il pressing dello Stoccarda , ma non solo. Ecco le ultime importantissime novità sul difensore serbo.

Calciomercato Milan, Pavlovic: a sorpresa spunta anche l'Atalanta

Come scrive Calciomercato.com, il Leicester è in queste ore a Milano e potrebbe accontentare le richieste da non meno di 20/25 milioni di euro fatte dal Milan per un addio a titolo definitivo. Una cifra molto importante. Ci sarebbe, oltre agli inglesi e ai tedeschi, anche un club italiano. A sorpresa, infatti, ci sarebbero stati contatti tra l'Atalanta e l'entourage di Pavlovic, visto l'infortunio grave subito da Kossonou, ma starebbe dando priorità al colpo in attacco. In caso di partenza di Pavlovic, Axel Disasi, 26 enne difensore centrale francese del Chelsea, dovrebbe essere il primo nome del Milan. Al momento, si legge, i Blues non avrebbero aperto al prestito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Leao priorità del Barcellona! La posizione di Rafa>>>