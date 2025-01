Calciomercato Milan, Leao priorità del Barcellona! La posizione di Rafa

Come scrive Calciomercato.com, il Barcellona starebbe seguendo Rafael Leao ormai da due stagioni. Secondo i quotidiani spagnoli vicini alle vicende blaugrana, Rafael Leao sarebbe un obiettivo prioritario del club catalano in vista della prossima stagione. Come scrive Calciomercato.com, la posizione del Milan e del ragazzo sarebbe molto chiara: i club è tranquillo perché da Leao sarebbero arrivati segnali importanti, ovvero la voglia di vincere ancora lo Scudetto con il Milan. L'arrivo di Sergio Conceicao avrebbe aumentato ancora di più la voglia rossonera di Leao che nel futuro vede solo il Milan.