Rafael Leao segue le orme di Ibrahimovic: tre reti consecutive in Champions League

Un leader per il Milan di Conceiçao

Leao sta mostrando una crescita esponenziale in termini di continuità e leadership. Oltre al suo talento cristallino, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per l’attacco rossonero, capace di fare la differenza nelle partite che contano. Il suo apporto è fondamentale sia in campionato che in Europa, dove il Milan punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista.