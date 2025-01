Calciomercato Milan, i rossoneri stanno lavorando su molti tavoli in contemporanea. Il Diavolo avrebbe in mente di rivoluzionare la rosa a gennaio con qualche partenza e qualche innesto. Il primo obiettivo sembrerebbe in attacco, quel Santiago Gimenez cercato anche lo scorso anno. Per farlo serviranno uscite. In difesa sembrava potesse partire Strahinja Pavlovic nel mirino del Fenerbahce. Poi il serbo ha rifiutato la destinazione, ma il suo futuro resta in bilico.