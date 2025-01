Santiago Gimenez , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere il grande obiettivo del calciomercato del Milan . Il suo entourage sarebbe al lavoro per far avverare il sogno del messicano con passaporto italiano di vestire il rossonero. Trovare un accordo economico con la punta , che guadagna poco più di un milione di euro, è stato facile. Più complicato sarà convincere il Feyenoord a cedere il suo attaccante durante il calciomercato invernale. I dirigenti olandesi vorrebbero tenere l'attaccante almeno fino all'estate , ma nelle prossime ore l’agente che rappresenta ufficialmente Santiago, Rafaela Pimenta, e il padre del calciatore, Christian Gimenez dovrebbero parlare col Feyenoord per chiarire la voglia di Santiago: cambiare maglia e passare al Milan da subito .

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez spinge! Il piano. E le alternative...

Il Milan, si legge, pensa a Santiago Gimenez già dalla scorsa estate. Dopo la scesa in campo dell'entourage del messicano starà al Milan presentare l'offerta giusta. Secondo la rosea non c'è nessun tipo di opzione in prestito: il cartellino di Santiago Gimenez va comprato anche perché il prestito con obbligo di acquisto equivale a un’operazione a titolo definitivo. Piuttosto il Diavolo cercherà di lavorare sulla cifra da versare al Feyenoord, magari legandone una fetta ai risultati ottenuti dalla squadra: dalla qualificazione alla Champions League ai trofei vinti nelle prossime stagioni. I quaranta milioni richiesti sarebbero giudicati eccessivi dal Milan e si proverà a trattare. Fermo restando che in via Aldo Rossi sperano di poter contare sui soldi della cessione di Pavlovic al Fenerbahçe.