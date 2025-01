Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus. L’incredibile indiscrezione!

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo questo mese di gennaio all'insegna dei tanti rumors di mercato. Intorno al Diavolo girano parecchi nomi e opportunità. Parlando del campo: la squadra di Sergio Conceicao ha giocato una pessima partita contro la Juventus. Una sconfitta pesante per quanto riguarda la corsa al quarto posto, con i bianconeri che sono una diretta concorrente per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Una sconfitta che dimostra ancora una volta di quanto il Milan abbia chiaramente bisogno di qualche colpo a gennaio. La squadra di Conceicao rischia di trovarsi molto corta con tante partite da giocare: questa sera riparte la Champions League, con la sfida contro il Girona. Il Milan, parlando solo della difesa, si ritroverà con solo due centrali di ruolo: Gabbia e Pavlovic. Anche a centrocampo manca almeno un altro tassello. La squadra fatica con Reijnders e Fofana in netto debito d'ossigeno. E in attacco manca qualcuno che sappia fare gol. Ecco qualche nome per il calciomercato del Milan. L'INTRIGO IN DIFESA>>>