Calciomercato Milan, contatti per Gimenez: ecco quando può svoltare tutto

Il Milan vorrebbe rinforzarsi in attacco nel corso di questa sessione invernale di calciomercato e a questo proposito avrebbe avviato i primi contatti ufficiali perSantiago Gimenez. Negli ultimi giorni sono stati parecchi i nomi accostati al club rossonero, dopo la scelta di aggiungere un centravanti alla propria rosa per ovviare alle difficoltà in fase realizzativa. Si è parlato di Marcus Rashford, che però dopo poco è stato accantonato per la possibilità di ingaggiare un solo extra-comunitario. E in quel caso si è preferito procedere con Kyle Walker. Ma si è fatto anche il nome di Joao Felix, che per la verità è più un esterno.