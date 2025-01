Calciomercato Milan, non solo Joao Felix: trattativa avviata per Gimenez

Joao Felix non è l'unico obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco: trattativa avviata anche per il bomber Santiago Gimenez

Negli ultimi giorni sono giunte diverse voci in merito alla ricerca da parte del Milan di un attaccante e potrebbe ritornare l'interesse per Santiago Gimenez. Il nome in cima alla lista, in questo momento, è Joao Felix, per il quale ci sono stati contatti con il Chelsea proprio recentemente. Al di là di questo però non ci sono stati ulteriori sviluppi e quindi non è escluso che i rossoneri non possano tenere aperte altre porte parallelamente a quella del lusitano. Tanti i profili adatti e di cui si è parlato, ma a fornire le ultime notizie in merito ci hanno pensato i colleghi di 'calciomercato.com'.