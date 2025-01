Calciomercato Milan, Terracciano all’Ajax? Sì, ma solo per l’algoritmo …

Filippo Terracciano dal Milan all'Ajax? Non si tratta di una vera e propria notizia di calciomercato, ma di una semplice suggestione basata su un algoritmo. Ma procediamo con ordine. Il classe 2003, arrivato nella scorsa sessione di calciomercato invernale, non ha trovato tantissimo spazio con i vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera. Già con Stefano Pioli è stato difficile per lui farsi valere, poi anche Paulo Fonseca lo ha fatto finire in fondo alle proprie gerarchie e Sérgio Conceicao fino a questo momento non lo ha tenuto particolarmente in considerazione.