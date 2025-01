Juventus-Milan, Terracciano: “Siamo uomini, non ragazzini”

Terracciano, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Juventus-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2024-2025

Filippo Terracciano , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan , partita della 21^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul secondo tempo: "Noi siamo entrati con energia giusta e atteggiamento corretto. Dobbiamo lavorare per tenere questo atteggiamento nei novanta minuti. Negli spogliatoi siamo tutti uomini, non ragazzini. Anche in questi momenti restiamo uniti, ora restiamo concentrati sulla prossima partita"