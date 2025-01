Juventus-Milan 2-0, i rossoneri non sono scesi in campo nel secondo tempo della partita e hanno buttato via la possibilità di avvicinarsi al quarto posto. Anzi, i bianconeri hanno allungato in classifica con il Milan che si trova ora all'ottavo posto, dietro anche a un Bologna in netta ripresa. In attacco i rossoneri hanno fatto poco e nulla. E' vero mancavano Pulisic e Morata, ma questo non può giustificare una prestazione apatica di tutto il reparto. Manifestazione dei limiti e delle difficoltà offensive è stato Tammy Abraham. L'attaccante in prestito dalla Roma non è stato una presenza in area di rigore avversaria, si è visto pochissimo in fase di costruzione e non è riuscito a sostituire Alvaro Morata. Ecco i voti di Abraham dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA