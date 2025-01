Milan, Ordine: “Abraham inutile”. Poi critica chi ha dubbi su Walker

Milan, Ordine: "Esigenze in tutti i reparti! Abraham inutile. E chi dubita di Walker..."

Poi Ordine parla di tutti i limiti del Milan, partendo dall'attacco: "Leao non ha più giocate da firmare, Abraham è inutile". Poi si passa al centrocampo: "Non arrivano le vitamine indispensabili. Fofana e Reijnders, tra i più utilizzati fin qui, hanno le gomme sgonfie. Bennacer, appena recuperato, non aggiunge granché alla fattura del gioco. Sergio Conceicao, in qualche snodo, è il primo ad apparire sconfortato".