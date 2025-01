Calciomercato Milan , Walker dovrebbe essere il primo rinforzo invernale per la squadra di Sergio Conceicao . I rossoneri hanno fatto tantissima fatica contro la Juventus in campionato ed è per questo che la dirigenza del Diavolo dovrà muoversi per cercare di cambiare le cose. Servono innesti importanti. Kyle Walker dovrebbe essere il nuovo terzino destro rossonero. Ormai l'accordo con il giocatore c'è. Ecco cosa manca e le tempistiche.

Calciomercato Milan, Walker spinge con il City. Ok definitivo a un passo: i dettagli

Per quanto riguarda Walker, scrive 'La Gazzetta dello Sport', il difensore starebbe parlando con il Manchester City per l'ok definitivo: è pronto, dopo il match di oggi sul campo dell’Ipswich, a chiedere il definitivo via libera a Guardiola. Vuole essere a Milano entro domani sera, per sostenere magari martedì le visite. Per il Diavolo, se il City non gli darà una buonuscita, è pronto a rinunciare a quasi un milione di euro dello stipendio che percepirà fino a giugno. L’operazione sarà in prestito oneroso da un milione e con diritto fissato a cinque. Potrebbe giocare nel doppio ruolo da terzino destro e da difensore centrale nella difesa a quattro, cosa che però non ha mai fatto in carriera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Ibrahimovic: serve il centrocampista! Ecco il colpo>>>