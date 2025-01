Dalla Francia arriva una notizia importantissima in merito al possibile arrivo al Milan di Kyle Walker, terzino destro in uscita dal Manchester City. Negli ultimi giorni si è parlato spesso di questo affare, che si appresta ad essere il primo messo a segno da parte dei rossoneri in questa sessione invernale di calciomercato. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic, prima del match contro la Juventus, ha sottolineato come si tratti di un giocatore forte ed apprezzato e di fatto la dirigenza rossonera ha lavorato per farlo arrivare in Italia. L'accordo con il giocatore c'è da tempo, ma mancava quello con i Citizens.