Kyle Walker giungerà in Italia per diventare un nuovo calciatore del Milan: ecco quanto sappiamo in merito al suo arrivo ...

Fabio Barera Redattore 21 gennaio 2025 (modifica il 21 gennaio 2025 | 17:13)

Ancora non sarebbe stata fissata una data per l'arrivo di Kyle Walkerin Italia per diventare un nuovo calciatore del Milan. Il terzino inglese, infatti, negli ultimi giorni si è avvicinato sensibilmente al club rossonero dopo la decisione da parte del Diavolo di puntare tutto su di lui e non su Marcus Rashford, obiettivo chiaro dei primissimi giorni di calciomercato. L'accordo con il giocatore è pressoché totale, mentre manca ancora da limare qualche dettaglio con il Manchester City, che comunque lo ha messo alla porta da diverso tempo a questa parte. Nelle ultime ore sono giunte alcune notizie in merito al suo sbarco nella penisola.