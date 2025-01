Milan, Walker è un acquisto che vale per 3: ecco spiegato il motivo

Walker vale per tre

L'edizione odierna di Tuttosport ha così analizzato i motivi che hanno condotto il Milan all'ingaggio di Kyle Walker. In primis, c'è sicuramente l'esperienza che il nazionale inglese può donare al gruppo rossonero, spesso criticato per la mancanza di carattere e grinta nei momenti difficile. Poi, Walker è un giocatore che può essere schierato in diverse posizioni nel reparto difensivo. Con Guardiola, infatti, il classe '90 ha giocato sia come centrale, in una difesa a 3 e in quella a 4, e sia come terzino sinistro.