Allenamento di rifinitura a Milanello in vista di Milan-Girona di Champions League di domani: ecco le condizioni dei tre giocatori in dubbio

Milan-Girona, le news dall'allenamento del mattino

Questa mattina, nel centro sportivo rossonero di Milanello, il Milan ha svolto l'allenamento di rifinitura, agli ordini dell'allenatore Sérgio Conceição, per le prove generali in vista del match contro i catalani di Míchel. Le buone notizie, per il tecnico portoghese, arrivano da Álvaro Morata e Noah Okafor. Sia l'attaccante spagnolo sia quello svizzero, infatti, hanno svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo e, pertanto, sono disponibili per la gara.