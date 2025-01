Calciomercato Milan, Di Marzio svela un nuovo obiettivo per l’attacco

Il calciomercato invernale entra nella sua fase conclusiva e, finora, il Milan non ha fatto praticamente nulla. Eccezion fatta per i movimenti, in Serie C, in entrata per il Milan Futuro, che ha bisogno di rinforzi per evitare la retrocessione nei dilettanti, il club rossonero ha portato a termine soltanto quattro operazioni. E che hanno riguardato appena due giocatori. Richiamati, infatti, gli argentini Marco Pellegrino e Luka Romero dai rispettivi prestiti all'Independiente e all'Alavés e piazzati nuovamente. Il primo di nuovo in prestito, ma stavolta all'Huracán. Il secondo venduto a titolo definitivo ai messicani del Cruz Azul. E ora cosa succederà? PROSSIMA SCHEDA