Calciomercato Milan, Emerson Royal-Pavlovic: pronti a partire. Le ultime

Metà della difesa titolare del Milan per la sfida con il Girona , potrebbe presto salutare i rossoneri. Così apre 'La Gazzetta dello Sport'. Emerson Royal e Pavlovic da San Siro alla Turchia o all’Inghilterra nel giro di qualche giorno. Questa sera saranno quasi sicuramente titolari in Champions League, mentre il futuro è tutto da scrivere. Il terzino brasiliano, con l'imminente arrivo di Kyle Walker , perderebbe la sua titolarità. Come scrive la rosea, sarebbe richiesto dal Galatasaray: tra prestito oneroso e diritto di riscatto da esercitare in estate i turchi garantirebbero una cifra di poco superiore ai dieci milioni . In Premier lo rivorrebbero Fulham ed Everton. Domani saranno in Italia gli agenti del giocatore per conoscere la sua volontà e definire la situazione di persona.

Calciomercato Milan, Emerson Royal-Pavlovic all'ultima partita? La situazione

L'altro giocatore che potrebbe essere titolare questa sera e in partenza è Pavlovic. Il Milan potrebbe decidere cosa fare al termine della sfida contro il Girona. La proposta del Fenerbahce sarebbe molto importante: oltre venti milioni di euro. In sostanza, per dieci partite da titolare in rossonero, pagherebbero più di quanto la società ha sborsato al Salisburgo in estate (18). In caso di coppia cessione, Walker non basterebbe: infatti, secondo la rosea, con l'uscita del serbo il Milan dovrebbe pensare anche a un centrale di difesa in questo calciomercato invernale. Tanti intrecci per i rossoneri, in due settimane di mercato che si preannunciano incandescenti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus. L’incredibile indiscrezione!>>>