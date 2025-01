Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Girona , Sergio Conceicao , tecnico del Milan , ha risposto alle diverse domande dei giornalisti presenti. L'allenatore portoghese ha parlato di svariati argomenti: dalle condizioni di Pulisic fino alla discontinuità della squadra. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Su Pavlovic: "È a disposizione del gruppo. Non è colpa sua se non ha ancora giocato, si è allenato bene, anche con una voglia incredibile. A volte esce dalla posizione e non mi piace tanto. Le scelte sono le mie, domani abbiamo due difensori centrali ma posso anche mettere un centrocampista per giocare lì".