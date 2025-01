Milan-Girona, le probabili formazioni: Conceicao spiazza in difesa. Leao …

Nella giornata di domani, martedì 22 gennaio , alle ore 21:00 , lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Girona di Michel , valido per la 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo la sconfitta contro la Juventus i rossoneri devono riprendersi nella massima competizione europea, dove un successo continuerebbe a far sperare nell'accesso tra le prime otto.

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre una sola sorpresa, al centro della difesa, come riferito da 'Sky Sport'. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, spazio ad Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. Al centro agiranno Strahinja Pavlovic, a dispetto delle notizie di calciomercato, e Matteo Gabbia con Malick Thiaw che dovrebbe essere ancora ai box. In mezzo al campo ci sarà la coppia composta da Youssouf Fofana e Ismael Bennacer. In attacco Yunus Musah e Rafael Leao giocheranno ai lati di Tijjani Reijnders. Tutti e tre supporteranno Alvaro Morata. Per quanto riguarda Christian Pulisic ci sono ancora dubbi, che verranno risolti solo nei pressi dell'incontro.