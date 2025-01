Calciomercato Milan – Via Pavlovic, dentro Disasi? L’idea rossonera

Nel caso in cui Pavlovic andasse via negli ultimi giorni di calciomercato, il Milan potrebbe andare su un altro difensore centrale. 'Tuttosport' ha evidenziato come dalla Francia sia rimbalzata la voce di un rinnovato interesse dei rossoneri per Axel Disasi. Il classe 1998, francese di origini congolesi, è di proprietà del Chelsea.

Pagato 45 milioni al Monaco, non rientra nei piani di Maresca — Il giocatore, vecchio pallino del direttore tecnico Geoffrey Moncada sin dai tempi in cui militava nel Monaco, si è trasferito a Londra nell'estate 2023 per ben 45 milioni di euro, ma non rientra nel progetto tecnico del nuovo manager dei 'Blues', l'italiano Enzo Maresca.

Disasi, che, fin qui, in stagione, ha collezionato appena 1.284' in 17 presenze totali tra Conference League (8), Premier League (6) e coppe nazionali (3), ma con 2 gol e 2 assist al suo attivo, potrebbe trasferirsi con la formula del prestito. Piace al Milan e alla Juventus, ma avrebbe messo in cima alla lista delle proprie preferenze, in caso di addio, proprio l'opzione rossonera.