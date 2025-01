Calciomercato Milan, Chukwueze va via? Il sostituto è un colpo clamoroso

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo questo mese di gennaio all'insegna dei tanti rumors di mercato. Intorno al Diavolo girano parecchi nomi e opportunità. Parlando del campo: la squadra di Sergio Conceicao ha giocato una pessima partita contro la Juventus. Una sconfitta pesante per quanto riguarda la corsa al quarto posto. Poi il Diavolo si è ripreso, vincendo in Champions League contro il Girona. Ora manca solo la vittoria contro la Dinamo Zagabria per la certezza della top 8 europea. La squadra ha comunque bisogno di rinforzi a gennaio. La rosa di Conceicao rischia di trovarsi molto corta con tante partite da giocare: domenica ci sarà un'altra sfida importante in Serie A contro il Parma. La squadra fatica con Reijnders e Fofana in netto debito d'ossigeno. E in attacco manca qualcuno che sappia fare gol. Inoltre in difesa ci sono ancora dubbi tra infortuni e voci di mercato. Ecco qualche nome per il calciomercato del Milan. L'INTRIGO IN DIFESA>>>