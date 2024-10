Fiorentina-Milan, Bergomi: “Troppi errori. Pulisic? Non l’avrei tolto”

La Fiorentina supera il Milan in una partita intensa, caratterizzata da gol, parate decisive e l’espulsione di Theo Hernandez , che potrebbe avere ripercussioni significative per la squadra rossonera. Ne ha parlato Beppe Bergomi, ex calciatore nerazzurro, ai microfoni di SkySport, soffermandosi in modo particolare sugli errori commessi dalla squadra di Paulo Fonseca . Ecco, di seguito le sue parole:

"Quello che sorprende del Milan sono sempre i primi tempi non fatti bene. Errori di riparto come in occasione del gol. Sottolineo la prestazione della Fiorentina. Io Pulisic non lo avrei mai tolto. E' sempre pericoloso. Ha una posizione ibrida, si inserisce. E' vivo. Questi giocatori non lo cambi". LEGGI ANCHE: Milan, la Fiorentina porta male ad Abraham: aneddoti e retroscena sull'inglese >>>