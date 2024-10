Milan, Letizia: “Fonseca ha strigliato la squadra”. La società, il caso rigori

Fiorentina-Milan 2-1 , i rossoneri cadono al 'Franchi' dopo una serie di errori non da squadra di alta classifica. Per Fonseca rinizia il turbine di critiche dal quale sembrava uscito dopo le tre vittorie di fila in Serie A. Nel post partita tante opinioni. Francesco Letizia , giornalista che si occupa del Milan, ha parlato di cosa è successo negli spogliatoi rossoneri ieri sera. La rabbia di Fonseca e il caso rigori. Le sue parole a Sportitalia.

Fiorentina-Milan, la rabbia di Fonseca: gioco, caos rigori. Parla Letizia

"Già all’intervallo, il Mister aveva strigliato la squadra: Fonseca rimprovera ai suoi una mancanza di attenzione e di concentrazione che non è accettabile a questo livello. Dopo l’errore di Theo Hernandez, Paulo era stato chiaro. Il rigorista era e rimaneva Pulisic: tutti in campo lo sapevano, in primis l’americano. Lo stesso Pulisic, che sapeva di dover battere, avrebbe dovuto imporsi (su Abraham e Tomori). O lo stesso Theo Hernandez, che in quanto capitano avrebbe dovuto far rispettare le gerarchie".