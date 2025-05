Collovati: “Roma-Milan? Sfida fra deluse. I rossoneri non possono più…”

Intervistato a Radio Dance City4You, l'ex difensore Fulvio Collovati ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro la Roma : "Roma-Milan è una sfida tra le due deluse delle ultime due partite. Il Milan è deluso per la sconfitta in finale di Coppa Italia, mentre la Roma è stata sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta. Sarà una partita in cui la Roma dovrà assolutamente vincere per provare ad accaparrarsi il quarto posto. Allo stesso tempo, il Milan non può assolutamente perdere".

Collovati: "Roma-Milan? Sfida importante per l'Europa, ma i rossoneri..."

Infine, Collovati ha concluso: "Se c'è la speranza di qualificarsi in Conference League o in Europa League, i rossoneri devono fare 6 punti in due partite. Sarà una gara emozionante proprio per questo motivo. Non saprei chi è favorito. Sinceramente, nella partita di Coppa Italia contro il Bologna, non ho visto un buon Milan, molto debole in fase offensiva e molto fragile in quella difensiva. La Roma, invece, deve recuperare incisività in fase offensiva. Di conseguenza, adesso non saprei fare un pronostico. Stiamo parlando di due squadre reduci da una sconfitta a testa".