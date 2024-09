Milan, Letizia: “Fonseca e Ibrahimovic hanno zittito le critiche”

Milan, Letizia: "Fonseca ha zittito tutti. Anche Ibrahimovic merita..."

"Il coraggio di Paulo Fonseca ha fatto il resto, dando il via finalmente alla stagione del Milan. Complimenti al Mister, che ha zittito tutti al momento giusto: il Derby è tutto suo e di chi lo ha appoggiato nel momento della difficoltà più grande. Era questione di tempo. Quel tempo che Fonseca oggettivamente non aveva ancora avuto per un concorso di colpe in cui l’allenatore portoghese è sicuramente estraneo: giocatori tornati tardi dalle nazionali, nuovi acquisti non disponibili per la tournée americana e qualche imprevisto di troppo, compreso l’infortunio di Alvaro Morata. Ma al Derby sono nati i primi frutti, figli di una semina attenta post Liverpool: c’è anche la mano di Ibrahimovic, che merita i complimenti dopo le critiche della scorsa settimana, e dei giocatori". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Milan-Lecce: Fonseca cerca la continuità