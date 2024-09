Milan, Materazzi: “Come dirigente, meglio Maldini di Ibrahimovic”

Quando giocava, il difensore ha vissuto intensi duelli con Zlatan Ibrahimovic, con cui la rivalità non è mai svanita: "Non so come siamo riusciti a trovare un’intesa nei tre anni in cui abbiamo giocato insieme. Come dirigente, preferivo Paolo Maldini: conosco il suo lavoro e quanto tenesse al Milan". LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, le dichiarazioni di Fonseca nella conferenza della vigilia >>>