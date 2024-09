Milan, Fonseca: entusiasmo post derby. Ordine ricorda un pericolo

"Non è mancanza di fiducia, forse è fiducia estrema nell'esperienza e in certi episodi del passato. Anche a Terim, prima di un esonero maturato in capo a un rigore sbavato da Inzaghi a Torino, capitò di vincere trionfalmente un derby con gol di Contra addirittura senza riuscire a mantenere la titolarità della panchina. Quella sera sembrò fuori dal tunnel e invece ripiombò improvvisamente in un modesto rendimento. Così toccò ad Adriano Galliani, partire di primo mattino, bussare alla porta di casa Ancelotti nel reggiano e "rapirlo" per riportarlo a Milanello dopo aver fatto colazione con pane e salame. Fonseca è persona di sufficiente esperienza e sa bene che con il derby vinto meritatamente non può considerare risolti tutti i suoi problemi nati con la balbuzie di inizio stagione".