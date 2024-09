Inter-Milan, Pastore paragona Fonseca a due ex del passato: poi mette in guardia il Diavolo

"Ci fu una partita di tanti anni fa nell’anno dello scudetto della Roma che venne a perdere a San Siro, 3-2 contro il Milan, con uno Zaccheroni a un passo dall’esonero e i rossoneri venivano da una sconfitta per 4-0 a Firenze. Zaccheroni si inventò un 4-4-2 con Leonardo e Sheva punta: partita nella singola notte importante. La cito perché poche settimane dopo Zaccheroni, due mesi dopo, fu esonerato. Di partite di questo tipo ne è piena la storia. Anche Terim vinse 4-2 il derby e venne esonerato due settimane dopo. Non è per gufare ulteriormente Fonseca ma il Milan - che domenica ha giocato benissimo - deve trarre dalla partita di ieri, una scossa di adrenalina che mancava da due anni, tutto il buono che c’è e che si sparge su tutti i giocatori. Non c’è stato un giocatore sotto la sufficienza, compreso Leao. Già Milan-Lecce per certi versi è una partita molto più difficile. Il Milan deve dare una continuità: una partita troppo bella perché rimanga un assurdo".