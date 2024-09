Milan, Fofana sulla scritta ‘coraggio’ messa da Fonseca

Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato in esclusiva per 'Milan TV': ecco, dunque, le dichiarazioni dell'ex Monaco

"Non l'avevo notata all'inizio, ero talmente concentrato che non me n'ero accorto. Quando l'ho vista, ero sorpreso, perché ho visto la parola 'Coraggio' scritta in diverse lingue. E così è stato, dovevamo solo scendere in campo e dimostrare che avevamo capito". LEGGI ANCHE: Milan, Morata è il leader e Abraham la dose di adrenalina: ora tocca a Leao