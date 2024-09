Milan, Ordine: “Leao deve mettersi in testa una cosa”

Milan, Ordine dà un consiglio a Rafa Leao: ecco cosa deve fare

"Devo dire che nel primo tempo Leao è stato deludente, è entrato poche volte nel gioco. Nel secondo tempo è stato un altro Leao obiettivamente, poi ha mancato due volte il gol e avrebbe dovuto e potuto farlo e secondo me in questo momento patisce il fatto che non faccia gol e non gli riesca tutto. Lui secondo me deve abbandonare l'idea che c'è qualcuno che ce l'ha con lui, soprattutto Fonseca, ma pensate se Fonseca ce la può avere con Leao. Si deve mettere in testa che è lui a dover fare qualcosa in più per il Milan".