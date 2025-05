Mercoledì 14 maggio , alle ore 21:00 , si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Milan-Bologna , finale della Coppa Italia 2024-2025 . Con quali maglie scenderanno in campo le squadre di Sérgio Conceição e Vincenzo Italiano per contendersi il trofeo nazionale?

Lo ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Niente maglia bianca, come si ipotizzava in un primo momento, per il Milan, che nell'epopea di Silvio Berlusconi, indossando la seconda divisa da gioco ha vinto 5 Coppe dei Campioni/Champions League.