Ballotta: “Al Milan mancano gli uomini di calcio. Se non hai ancora un DS…”

Intervistato a Tmw Radio, Marco Ballotta ha parlato del Milan dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna: "Il problema per me non sono i giocatori, ma devono mettere a posto la dirigenza. Alcuni giocatori potrebbero andare via, perché non c'è programmazione, pochi uomini di calcio. Un calciatore in un casino del genere fa fatica a decidere. Devono mettere gli uomini giusti al posto giusto e ripartire. Ancora oggi non hai un ds".