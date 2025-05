Coco: “Maldini un punto di riferimento. Parlava poco ma aveva un’aura pazzesca”

Sul compagno con cui ha giocato più partite: “Maldini, che per me è stato un punto di riferimento. Aveva uno status talmente grande che era impossibile non andargli dietro, io non l’ho mai detto ma era difficile essere accostato a lui, io cercavo di allontanarmi perché non volevo dare troppa importanza alle aspettative, comunque l’ho sempre guardato con ammirazione perché è stato un giocatore e un professionista incredibile. Parlava poco ma aveva un’aura pazzesca”.