Fiorentina-Milan 2-1 , i rossoneri cadono al 'Franchi' dopo una serie di errori non da squadra di alta classifica. Per Fonseca rinizia il turbine di critiche dal quale sembrava uscito dopo le tre vittorie di fila in Serie A. Nel post partita tante opinioni. Michele Criscitiello , noto giornalista, ha parlato della scelta del Milan di prendere Fonseca e non Conte . Le sue parole dagli studi di Sportitalia.

"Se il Milan crede in Fonseca non può metterlo in discussione pre derby e poi dopo Firenze. Il Milan ha sbagliato a prendere Fonseca con Conte che voleva venire. Ora sbagli se lo esoneri: lo hai preso? Te lo porti fino a fine stagione. De Zerbi è a Marsiglia, Conte è primo in Serie A con il Napoli, non ci sono alternative. La singola partita il Milan la vince, perché è forte, ma si perde nella continuità e nella costanza di rendimento. Il Milan che prende gol dalla rimessa del portiere significa che ha un problema di fattore psicologico. La concentrazione te la deve portare Fonseca. Guardate il Napoli con Conte. Fonseca può essere un allenatore di un anno, non vince. Conte allena, vince e vive di calcio".