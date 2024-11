Kmotrik (CEO Slovan): “Trattavamo con il Milan per un nostro talento, ma …”

Calciomercato Milan - Kmotrik rivela il retroscena: "Volevano Marcelli, ma ..."

Ivan Kmotrik Jr: "È vero. Erano in corso trattative ufficiali con il Milan, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Le nostre esigenze differivano dalle loro idee. Non eravamo d'accordo sui termini. 4 milioni di euro? Penso che abbia un valore più alto. Non specificherò quale offerta abbiamo ricevuto. Marcelli è molto apprezzato dal nostro punto di vista. Sicuramente non lo lasceremmo andare per una cifra bassa. Abbiamo un grande valore in lui".