Nella giornata di martedì 26 novembre , alle ore 18:45 , allo stadio 'Národný futbalový štadión' di Bratislava (conosciuto anche come Tehelné pole) si giocherà il match tra lo Slovan Bratislava di Vladimir Weiss e il Milan di Paulo Fonseca , valido per la 5^ giornata della Champions League 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Rossoneri che vogliono cambiare rotta dopo i due pareggi consecutivi in campionato contro Cagliari e Juventus .

Il tecnico Paulo Fonseca dovrà fare a meno di un big in attacco. In porta come al solito ci sarà Mike Maignan mentre in difesa agiranno Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. I centrali invece dovrebbero essere Malick Thiaw e Fikayo Tomori. A centrocampo la coppia formata da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti spazio a Rafael Leao con Christian Pulisic e Samuel Chhukwueze. In attacco, da unica punta, ci sarà Tammy Abraham rientrato dall'infortunio. Francesco Camarda si dovrebbe invece sedere in panchina, mentre è assente per squalifica Alvaro Morata.