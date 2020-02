Milan, Paqueta ricomincia da zero: ecco i suoi nuovi obiettivi

NEWS MILAN – Nessuna offerta degna di nota arrivata al tavolo del Milan ha portato alla permanenza in rossonero di Lucas Paqueta. È stato richiesto dal PSG di Leonardo, senza che però arrivasse un’offerta convincente. Stessa cosa per la Fiorentina negli ultimi giorni del calciomercato invernale, ma anche in questo caso l’offerta non ha soddisfatto la dirigenza di via Aldo Rossi. Le richieste per il fantasista sudamericano erano di almeno 28-30 milioni di euro, cifra minima per evitare una minusvalenza in bilancio.

Dopo le tante vicissitudini susseguitesi in questo mese di gennaio, su tutte la decisione del giocatore di non partecipare alla trasferta di Brescia, è ora di dimenticare quanto accaduto e ricominciare quasi da zero per il brasiliano. Paqueta dovrà tornare a giocarsi il posto, mettere in difficoltà il tecnico Stefano Pioli e convincerlo che può ancora dare tanto alla squadra.

Il problema principale è che nel nuovo 4-4-2 non c’è una vera e propria collocazione per l’ex Flamengo, il cui ruolo naturale è quello di trequartista. Ma nulla esclude che a partita in corso Pioli non possa optare per uno schieramento diverso. Nel finale di Milan-Udinese ha provato il 4-2-3-1, con Paqueta avrebbe potuto trovar spazio dietro l’unica punta.

Ma attenzione anche alla variante 4-3-1-2 che, sempre a partita in corso, potrebbe cambiare le carte in tavola della sfida. Senza dimenticare che spesso l’esterno sinistro nel 4-4-2 attuale, Hakan Calhanoglu o Giacomo Bonaventura, ha avuto il compito di svariare su tutto il fronte offensivo e agire anche in zona centrale, per lasciar spazio sulla fascia a Theo Hernández.

Insomma, Paqueta può ancora incidere e mettersi in mostra in questo Milan. Le qualità le ha eccome, in questi 12 mesi in rossonero si sono intraviste, ma non sono emerse totalmente. Resterà, volente o nolente, almeno fino a giugno e dunque dovrà darsi da fare fino alla fine della stagione. È un patrimonio della società, ma può diventare un valore aggiunto per la squadra dal punto di vista tecnico.

Ieri Paqueta su ‘Instagram’, arrivato il gong fonale del calciomercato, ha scritto un post chiarificatore: “Non c’è stata alcuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici o desiderio di tornare in Brasile. Sto bene, continuerò a dare il massimo e ad aiutare sempre il Milan”. Speriamo che alle parole, seguano i fatti. Ecco, intanto, come il numero 39 rossonero ha salutato sui social l’amico Krzysztof Piatek ceduto all’Hertha Berlino: continua a leggere >>>

