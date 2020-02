Paqueta, dove schierarlo nel 4-4-2 ? Pioli studia una soluzione

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha parlato di Lucas Paqueta, che alla fine è rimasto al Milan. Il problema è il 4-4-2 ideato da Pioli: il talento non si discute, ma in questo sistema di gioco il brasiliano resta di difficile occasione, tanto è vero che anche domani contro il Verona dovrebbe partire dalla panchina. Pioli cercherà una soluzione (“Paquetà deve avere la convinzione di essere un giocatore completo. È andato bene sul piano della quantità e dell’impegno, ma per le qualità che ha deve diventare più incisivo”). Intanto Piatek ha esordito con l’Hertha Berlino, continua a leggere >>>

