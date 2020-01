Hertha Berlino-Schalke 0-0, esordio per Piatek: in campo al minuto 63′

ULTIME NEWS – In occasione di Hertha Berlino-Schalke 04, anticipo della 20^ giornata di Bundesliga, Krzysztof Piatek ha fatto il suo esordio con la nuova maglia. Dopo essere stato ufficializzato nella giornata di ieri, il polacco è andato subito in panchina, subentrando poi al minuto 63′ al posto di Marius Wolf. Nessuno squillo per l’ex Milan, il match è terminato sullo 0-0. Intanto ecco le parole di un altro ex Milan, che ha parlato ai microfoni della sua nuova squadra: continua a leggere >>>

