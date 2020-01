Calciomercato Milan – Psv, Rodriguez: “Sono molto felice di essere qui”

CALCIOMERCATO MILAN – Ecco le prime parole di Ricardo Rodriguez come nuovo giocatore del Psv Eindhoven. Lo svizzero ha parlato ai microfoni del club olandese: “Sono felice di essere qui, sono arrivato per aiutare il club a migliorare. Sono grato per la fiducia del PSV nei miei confronti, conoscerò i compagni di squadra nei prossimi giorni e mi allenerò duramente. Quando l’interessamento del PSV è diventato concreto ho avuto bisogno di un po’ di tempo per riflettere, visto che ero monitorato anche da altri club. Il PSV ha sempre mostrato fiducia in me, si tratta di un grande club con giocatori molto famosi”. Intanto come suo sostituto arriva Diego Laxalt, continua a leggere >>>

