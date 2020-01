Paqueta: “Non c’è nessuna depressione, voglio aiutare il Milan”

ULTIME NEWS MILAN – Una sessione di calciomercato decisamente movimentata per Lucas Paqueta. Il brasiliano non sta trascorrendo un momento positivo ed è stato costantemente accostato a diversi club italiani e stranieri. Alla fine il giocatore è rimasto al Milan e, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto chiarire la sua posizione in merito ad una presunta depressione di cui starebbe soffrendo. Ecco le sue parole.

“Parlo personalmente, ringraziando tutti per i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni e per chiarire la mia vera situazione! Non c’è mai stato alcun ringraziamento a Dio, nessuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici e desiderio di tornare in Brasile proprio ora! Hanno fatto pressione, di una trattativa, tutto sopra menzionato! Ma vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano e si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, nel perseguimento dei miei obiettivi, per aiutare sempre il Milan! Grazie a tutti”.